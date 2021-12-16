Первую страницу "Википедии" продали за $750 тыс. как NFT

Об этом идет речь на сайте аукционного дома Christie's, где прошли торги.



Первую версию страницы Википедии с фразой "Hello, World" ("Привет, мир" - Ред.), Джимми Уэйлс создал 15 января 2001 года.



Так выглядела Википедия в тот момент, когда он настроил программное обеспечение.



На аукционе также продали iMac клубничного цвета 2000 года выхода, который Уэйлс использовал для создания "Википедии" и во время ее запуска. Его приобрели за $187,5 тыс.





Напомним, 3 декабря первая страница "Википедии" появилась в качестве лота на сайте аукционного дома Christie's.