Первую страницу "Википедии" продали за $750 тыс. как NFT
Соучредитель "Википедии" Джимми Уэйлс продает невзаимозаменяемый токен (NFT) первой редакции домашней страницы сайта после его запуска за $750 тыс.
Об этом идет речь на сайте аукционного дома Christie's, где прошли торги.
Первую версию страницы Википедии с фразой "Hello, World" ("Привет, мир" - Ред.), Джимми Уэйлс создал 15 января 2001 года.
Так выглядела Википедия в тот момент, когда он настроил программное обеспечение.
На аукционе также продали iMac клубничного цвета 2000 года выхода, который Уэйлс использовал для создания "Википедии" и во время ее запуска. Его приобрели за $187,5 тыс.
- Напомним, 3 декабря первая страница "Википедии" появилась в качестве лота на сайте аукционного дома Christie's.
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