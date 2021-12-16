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Первую страницу "Википедии" продали за $750 тыс. как NFT

16 декабря, 2021 четверг
14:09
Наука

Соучредитель "Википедии" Джимми Уэйлс продает невзаимозаменяемый токен (NFT) первой редакции домашней страницы сайта после его запуска за $750 тыс.

Об этом идет речь на сайте аукционного дома Christie's, где прошли торги.

Первую версию страницы Википедии с фразой "Hello, World" ("Привет, мир" - Ред.), Джимми Уэйлс создал 15 января 2001 года.

Так выглядела Википедия в тот момент, когда он настроил программное обеспечение.

На аукционе также продали iMac клубничного цвета 2000 года выхода, который Уэйлс использовал для создания "Википедии" и во время ее запуска. Его приобрели за $187,5 тыс.

  • Напомним, 3 декабря первая страница "Википедии" появилась в качестве лота на сайте аукционного дома Christie's.
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