Первую ракетку мира Джоковича не пустят на турнир в США

Об этом сообщает Tennishead.

По словам Джоковича, он не может въехать на территорию США для участия в турнире в Индиан-Уэллсе.

"Пока ситуация такова, что я не смогу принять участие в турнире. Посмотрим, как дальше получится. Я имею в виду, что обстоятельства могут измениться в течение нескольких недель", - сказал Джокович.

Въезд на территорию США запрещен невакцинированным от коронавируса. Джокович раньше заявил, что принципиально не собирается вакцинироваться и потому готов пропустить турниры, где это требование является обязательным.

Напомним, 15 февраля Новак Джокович заявил, что не собирается вакцинироваться от COVID-19 и будет пропускать турниры, на которых будут требовать прививки.

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