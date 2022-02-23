Первую ракетку мира Джоковича не пустят на турнир в США
Лучший теннисист мира серб Новак Джокович не сможет принять участие в турнире в американском Индиан-Уэллсе из-за отсутствия вакцинации от COVID-19
Об этом сообщает Tennishead.
По словам Джоковича, он не может въехать на территорию США для участия в турнире в Индиан-Уэллсе.
"Пока ситуация такова, что я не смогу принять участие в турнире. Посмотрим, как дальше получится. Я имею в виду, что обстоятельства могут измениться в течение нескольких недель", - сказал Джокович.
Въезд на территорию США запрещен невакцинированным от коронавируса. Джокович раньше заявил, что принципиально не собирается вакцинироваться и потому готов пропустить турниры, где это требование является обязательным.
- Напомним, 15 февраля Новак Джокович заявил, что не собирается вакцинироваться от COVID-19 и будет пропускать турниры, на которых будут требовать прививки.
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