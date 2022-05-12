Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Надеюсь, он несколько испортит себе завтрак, когда отправление дойдет до российского посольства", - написал Лукаш Вантух.

Депутат стал инициатором создания такой марки. Всего польская почта изготовила 99 листов по 9 марок на каждом. Цена одной марки – 500 злотых (набор - 4500 злотых).

"Уже три месяца я с восхищением наблюдаю, как наш сосед и друг борется с российской агрессией. Он оказывает безумное сопротивление, и во многом эта слава принадлежит президенту Украины. Не знаю, как бы выглядела борьба, если бы во главе Украины был кто-то другой, но надо четко сказать: он символ украинской борьбы за свободу", – написал Лукаш Вантух.

Вскоре марки с украинским президентом приедут и в Украину. Деньги от продаж будут направлены на гуманитарную помощь для украинцев.

Польская почта выпустила марку с изображением Зеленского. Первым городом, которому ее подарят, будет Львов.

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