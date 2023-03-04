Об этом сообщил сенатор-республиканец Рик Скотт в twitter .

По его словам, он обратился к президенту США Джо Байдену, чтобы он удовлетворил просьбу Новака Джоковича и сделал для серба исключение на разрешение на въезд в страну без прививки от COVID-19.

"Джо Байден обязан сейчас это исправить, сделать исключение и разрешить Джоковичу выступить в Штатах", - написал Скотт.

США продлили запрет на въезд непривитых от коронавируса иностранцев до 11 мая 2023 года.

Таким образом, Джокович пропустит турниры в Майами и Индиан-Уэллс, которые пройдут в марте.

Новак Джокович - первая ракетка мира. Он принципиально отказался вакцинироваться от COVID-19, из-за чего в 2022 году пропустил Открытый чемпионат Австралии и US Open.