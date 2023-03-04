Первой ракетке мира Джоковичу запретили въезд в США
Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу отказали во въезде в США из-за отсутствия у него прививки от коронавируса
Об этом сообщил сенатор-республиканец Рик Скотт в twitter .
По его словам, он обратился к президенту США Джо Байдену, чтобы он удовлетворил просьбу Новака Джоковича и сделал для серба исключение на разрешение на въезд в страну без прививки от COVID-19.
"Джо Байден обязан сейчас это исправить, сделать исключение и разрешить Джоковичу выступить в Штатах", - написал Скотт.
США продлили запрет на въезд непривитых от коронавируса иностранцев до 11 мая 2023 года.
Таким образом, Джокович пропустит турниры в Майами и Индиан-Уэллс, которые пройдут в марте.
Новак Джокович - первая ракетка мира. Он принципиально отказался вакцинироваться от COVID-19, из-за чего в 2022 году пропустил Открытый чемпионат Австралии и US Open.
- 25 января болельщики сербского теннисиста Новака Джоковича во время матча Открытого чемпионата Австралии устроили акцию в поддержку России.
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