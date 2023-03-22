Об этом в эфире Еспресо заявил политик Олег Рыбачук.

"Если мы говорим о Римском статуте. Если бы здесь была какая-то дискуссия, - нам бы сказали, что США и ряд стран также не подписали. Основная причина, почему некоторые страны не решаются его ратифицировать, – потому что это отдает право правосудия в руки Международного суда. Не украинская правовая система будет определять, совершил ты преступление или нет, а международная", - сказал он.

Читайте также: Ордер для Путина. Что делать Украине?

Рыбачук добавил, что в Украине очень боятся того, что даже какие-нибудь иностранные эксперты будут определять, добропорядочный судья или нет.

Читайте также: О ратификации Украиной Римского статута речь не идет из-за рисков для военных, - нардеп Клименко

"Представьте момент, когда мы отдаем право судить украинских граждан. Это первопричина. Но Украина признала юрисдикцию МУС на своей территории с момента нападения РФ на Крым. С 2014 года любые преступления, совершаемые на территории Украины, подпадают под юрисдикцию. И признает Путин или нет - не имеет никакого значения", - подытожил политик.