Первопричина нератификации Римского статута Украиной – страх отдать правосудие в руки международного института, - политик Рыбачук
Основная причина, почему некоторые страны не решаются ратифицировать Римский статут: это отдает право правосудия в руки Международного уголовного суда
Об этом в эфире Еспресо заявил политик Олег Рыбачук.
"Если мы говорим о Римском статуте. Если бы здесь была какая-то дискуссия, - нам бы сказали, что США и ряд стран также не подписали. Основная причина, почему некоторые страны не решаются его ратифицировать, – потому что это отдает право правосудия в руки Международного суда. Не украинская правовая система будет определять, совершил ты преступление или нет, а международная", - сказал он.
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Рыбачук добавил, что в Украине очень боятся того, что даже какие-нибудь иностранные эксперты будут определять, добропорядочный судья или нет.
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"Представьте момент, когда мы отдаем право судить украинских граждан. Это первопричина. Но Украина признала юрисдикцию МУС на своей территории с момента нападения РФ на Крым. С 2014 года любые преступления, совершаемые на территории Украины, подпадают под юрисдикцию. И признает Путин или нет - не имеет никакого значения", - подытожил политик.
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