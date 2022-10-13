Первоочередная потребность ВСУ в зимней форме закрыта, - Минобороны
В Минобороны закрыли первоочередную потребность Вооруженных сил Украины в зимней форме и продолжается работа по обеспечению всех других запросов
Об этом сообщает Министерство обороны Украины .
Первоочередные потребности в зимней одежде, обуви, шапках, носках, термобелье и флисках - закрыты.
"С 6 по 12 октября в Вооруженные силы Украины доставлено более 24 тысяч курток зимних, до 17 тысяч пар обуви, из которых почти 12 с половиной тысяч – зимней. Кроме этого, более 27 тысяч зимних шапок, 35 тысяч курток костюма утеплителя (флисок) и 93,5 тысячи комплектов белья нательного демисезонного и зимнего", - говорится в сообщении.
Также передали почти 13 тысяч бронежилетов и 10 тысяч шлемов.
Сейчас Минобороны уже сформировало для ВСУ резерв из более 180 тысяч бронежилетов и шлемов – в десятки тысяч.
"По поставкам зимней формы статистика очень быстро меняется и преимущественно зависит от логистики. В частности, например, сутки назад в процессе постановки на учет находилось более 16 тысяч курток зимних, еще около 20 тысяч транспортировалось уже по территории Украины и около 90 тысяч находилось в процессе доставки за границей", - объясняют в МОУ.
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