Первоочередная потребность ВСУ в зимней форме закрыта, - Минобороны

Об этом сообщает Министерство обороны Украины .

Первоочередные потребности в зимней одежде, обуви, шапках, носках, термобелье и флисках - закрыты.

"С 6 по 12 октября в Вооруженные силы Украины доставлено более 24 тысяч курток зимних, до 17 тысяч пар обуви, из которых почти 12 с половиной тысяч – зимней. Кроме этого, более 27 тысяч зимних шапок, 35 тысяч курток костюма утеплителя (флисок) и 93,5 тысячи комплектов белья нательного демисезонного и зимнего", - говорится в сообщении.

Также передали почти 13 тысяч бронежилетов и 10 тысяч шлемов.

Сейчас Минобороны уже сформировало для ВСУ резерв из более 180 тысяч бронежилетов и шлемов – в десятки тысяч.

"По поставкам зимней формы статистика очень быстро меняется и преимущественно зависит от логистики. В частности, например, сутки назад в процессе постановки на учет находилось более 16 тысяч курток зимних, еще около 20 тысяч транспортировалось уже по территории Украины и около 90 тысяч находилось в процессе доставки за границей", - объясняют в МОУ.

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