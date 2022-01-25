Первому заместителю главы КГГА Поворознику вручили подозрение по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО

Об этом сообщает Киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram.



"В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел запущенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И обустроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками", – сказал Кличко.



Глава города напомнил историю выделения СНБО земельного участка.



Мэр отметил, что в 2009 году она была передана аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.



"Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка", - уточнил мэр Киева.

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