Об этом сообщили в Главном управлении разведки .

В военном учебно-научном центре военно-морского флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" первокурсников готовят к отправке на войну в Украину.

После месяца учебы в академии курсантов выселили из казарм и переселили в здание без ремонта и окон. Казармы отдали на нужды мобилизации. Также, чтобы предотвратить общение с родителями и самовольное уход с места службы, над первокурсниками установили круглосуточное наблюдение.

Родители курсантов обратились к руководству академии, однако во встрече отказали.

Ранее стало известно, что в России из-за объявления частичной мобилизации закрыли на выезд въезд в Ростовскую область.

Движение сопротивления в Мариуполе получило информацию о сборе данных местных жителей на мобилизацию.