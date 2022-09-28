Первокурсников военно-морской академии РФ планируют отправить на войну в Украину, - украинская разведка
Курсантов военно-морской академии в Санкт-Петербурге предупредили о возможности отправки в зону боевых действий в Украине и ограничили общение с родителями
Об этом сообщили в Главном управлении разведки .
В военном учебно-научном центре военно-морского флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" первокурсников готовят к отправке на войну в Украину.
После месяца учебы в академии курсантов выселили из казарм и переселили в здание без ремонта и окон. Казармы отдали на нужды мобилизации. Также, чтобы предотвратить общение с родителями и самовольное уход с места службы, над первокурсниками установили круглосуточное наблюдение.
Родители курсантов обратились к руководству академии, однако во встрече отказали.
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