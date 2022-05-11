Об этом в фейсбуке написала генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения в/ч 32010" 4 танковая Кантемировская дивизия Московской области" Вадима Шишимарина. Следствие установило, что этот 21-летний российский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя по обочине дороги велосипед", - отметила она.

Колонну россиянина разбили ВСУ. Во время бегства он вместе с еще четырьмя оккупантами обстрелял частный автомобиль и угнал его. На машине с пробитыми колесами захватчики заехали в село и увидели мирного жителя, который говорил по телефону. Один из оккупантов приказал сержанту убить украинца, чтобы тот не сообщил о них ВСУ. Через окно автомобиля подозреваемый несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в голову 62-летнему мужчине. Потерпевший скончался на месте в нескольких десятках метров от дома.

Сейчас Вадим Шишимарин находится под стражей. Прокуроры и СБУ собрали достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны и умышленному убийству. Оккупанту грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения.

2 мая правоохранители объявили первое подозрение оккупанту в издевательстве над гражданскими в Буче

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb