Первого оккупанта будут судить за убийство мирного жителя Сумщины
В Украине будут судить первого российского военного, застрелившего 62-летнего мирного жителя Сумщины
Об этом в фейсбуке написала генпрокурор Ирина Венедиктова.
"Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения в/ч 32010" 4 танковая Кантемировская дивизия Московской области" Вадима Шишимарина. Следствие установило, что этот 21-летний российский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя по обочине дороги велосипед", - отметила она.
Колонну россиянина разбили ВСУ. Во время бегства он вместе с еще четырьмя оккупантами обстрелял частный автомобиль и угнал его. На машине с пробитыми колесами захватчики заехали в село и увидели мирного жителя, который говорил по телефону. Один из оккупантов приказал сержанту убить украинца, чтобы тот не сообщил о них ВСУ. Через окно автомобиля подозреваемый несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в голову 62-летнему мужчине. Потерпевший скончался на месте в нескольких десятках метров от дома.
Сейчас Вадим Шишимарин находится под стражей. Прокуроры и СБУ собрали достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны и умышленному убийству. Оккупанту грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения.
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