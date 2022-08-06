Первое зерновое судно из каравана из трех кораблей уже прибыло в Стамбул, - минобороны Турции

Об этом сообщает министерство обороны Турции.

"Судно Navi Star под флагом Панамы, которое отправилось из Украины в Ирландию из Одесского порта с 33 тысячами тонн кукурузы, достигло назначенного места на севере Стамбула и бросило якорь. В ближайшее время судно будет проинспектировано Совместным координационным центром", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 5 августа из портов Одесчины отправился караван судов с украинским зерном: на борту трех балкеров 57 тысяч тонн украинской кукурузы.

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