Первое яйцо нашли прямо под дверью "Вернадского": украинские полярники сообщили о начале брачного сезона у пингвинов

Об этом они написали в Facebook .



"Только недавно мы писали о старте сезона размножения у субантарктических пингвинов возле "Вернадского", и вот вчера у них появилось первое яйцо! Точнее сразу 4 яйца в разных районах острова, но первое полярники обнаружили возле гнезда прямо у входа в главное здание станции, на крыльце", - говорится в сообщении.



Исследователи отмечают, что в этом году гнездование субантарктических пингвинов началось раньше обычного. Обычно первые яйца замечали ближе к середине ноября.



На станции ожидают, что птенцы вылупятся чуть больше, чем через месяц.



"Пополнение пингвинят возле станции можем ждать уже в начале декабря, а к новому году, очевидно, весь наш остров будет заполнен малышами", - написали полярники.





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