Первое яйцо нашли прямо под дверью "Вернадского": украинские полярники сообщили о начале брачного сезона у пингвинов
Украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" рассказали, что у пингвинов начался брачный сезон, а первое яйцо нашли прямо у дверей станции
Об этом они написали в Facebook .
"Только недавно мы писали о старте сезона размножения у субантарктических пингвинов возле "Вернадского", и вот вчера у них появилось первое яйцо! Точнее сразу 4 яйца в разных районах острова, но первое полярники обнаружили возле гнезда прямо у входа в главное здание станции, на крыльце", - говорится в сообщении.
Исследователи отмечают, что в этом году гнездование субантарктических пингвинов началось раньше обычного. Обычно первые яйца замечали ближе к середине ноября.
На станции ожидают, что птенцы вылупятся чуть больше, чем через месяц.
"Пополнение пингвинят возле станции можем ждать уже в начале декабря, а к новому году, очевидно, весь наш остров будет заполнен малышами", - написали полярники.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.19
Покупка 26.19Продажа 26.41
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.6
- Актуальное
- Важное