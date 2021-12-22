Первое в мире SMS-сообщение продали за более чем €100 тысяч
Во Франции было продано первое в мире SMS-сообщение как NFT за свыше €100 тыс.
Об этом сообщает DW
Британский оператор Vodafone продал первое в истории текстовое сообщение на аукционе во вторник, 21 декабря, в виде невзаимозаменяемого токена (NFT).
Отправленное 3 декабря 1992 года SMS-сообщение со словами Merry Christmas ("С Рождеством") было продано за €107 тыс. анонимному покупателю.
Программист Ричард Джарвис получил его во время рождественской вечеринки от своего коллеги Нила Папворта.
Аукционный дом Aguttes в Париже, проводивший торги, оценивал лот от €100 тыс. до €200 тыс.
Vodafone заявил, что передаст средства от продаж Агентству ООН по делам беженцев.
Аббревиатура NFT расшифровывается как non-fungible token - "невзаимозаменяемый токен". Это цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, который используется для регистрации права собственности на актив, как произведение искусства или предмет коллекционирования.
- На прошлой неделе также как NFT продали первую страницу "Википедии" за $750 тыс.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное