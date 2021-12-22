Первое в мире SMS-сообщение продали за более чем €100 тысяч

Об этом сообщает DW



Британский оператор Vodafone продал первое в истории текстовое сообщение на аукционе во вторник, 21 декабря, в виде невзаимозаменяемого токена (NFT).



Отправленное 3 декабря 1992 года SMS-сообщение со словами Merry Christmas ("С Рождеством") было продано за €107 тыс. анонимному покупателю.



Программист Ричард Джарвис получил его во время рождественской вечеринки от своего коллеги Нила Папворта.



Аукционный дом Aguttes в Париже, проводивший торги, оценивал лот от €100 тыс. до €200 тыс.



Vodafone заявил, что передаст средства от продаж Агентству ООН по делам беженцев.



Аббревиатура NFT расшифровывается как non-fungible token - "невзаимозаменяемый токен". Это цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, который используется для регистрации права собственности на актив, как произведение искусства или предмет коллекционирования.

На прошлой неделе также как NFT продали первую страницу "Википедии" за $750 тыс.