Первое судно, зашедшее в украинские порты под загрузку агропродукцией, покинуло порт Черноморск
Утром в субботу, 13 августа 2022 года, балкер под флагом Барбадоса FULMAR S вышел из города Черноморск Одесской области по направлению к Турции
Об этом сообщили в facebook Министерства инфраструктуры Украины.
"Сегодня утром балкер FULMAR S (под флагом Барбадоса) вышел в направлении Турции. Судно объединилось в караван с балкером THOE", – говорится в сообщении.
Судно ушло из украинского порта Черноморск.
Читайте также: Николай Княжицкий. Что нам нужно сейчас для Победы?
При этом судно объединилось в караван с балкером THOE. Суммарно два судна загружены агропродукцией общим весом 14,5 тысячи тонн.
В Мининфраструктуре напомнили, что после открытия "зернового коридора" уже 16 судов отправились из украинских портов, а на их бортах 450 тысяч тонн агропродукции.
Министерство инфраструктуры Украины опубликовало соответствующее видео, где виден процесс загрузки судна FULMAR S.
- Утром 5 августа из портов Одесской области отправился караван судов с украинским зерном: на борту трех балкеров 57 тысяч тонн украинской кукурузы. 6 августа первое зерновое судно из каравана из трех кораблей уже прибыло в Стамбул.
- 6 августа к морскому торговому порту Черноморск подошел турецкий сухогруз FULMAR S – это первое турецкое судно, приблизившееся к Украине с 24 февраля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное