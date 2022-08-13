Первое судно, зашедшее в украинские порты под загрузку агропродукцией, покинуло порт Черноморск

Об этом сообщили в facebook Министерства инфраструктуры Украины.

"Сегодня утром балкер FULMAR S (под флагом Барбадоса) вышел в направлении Турции. Судно объединилось в караван с балкером THOE", – говорится в сообщении.

Судно ушло из украинского порта Черноморск.

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При этом судно объединилось в караван с балкером THOE. Суммарно два судна загружены агропродукцией общим весом 14,5 тысячи тонн.

В Мининфраструктуре напомнили, что после открытия "зернового коридора" уже 16 судов отправились из украинских портов, а на их бортах 450 тысяч тонн агропродукции.

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало соответствующее видео, где виден процесс загрузки судна FULMAR S.

Утром 5 августа из портов Одесской области отправился караван судов с украинским зерном: на борту трех балкеров 57 тысяч тонн украинской кукурузы. 6 августа первое зерновое судно из каравана из трех кораблей уже прибыло в Стамбул.

6 августа к морскому торговому порту Черноморск подошел турецкий сухогруз FULMAR S – это первое турецкое судно, приблизившееся к Украине с 24 февраля.

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