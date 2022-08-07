Первое судно с украинской кукурузой, отправленное из Одессы, задерживается – посол Украины в Ливане
Первое судно с украинской кукурузой, которое должно было зайти в порт ливанского Триполи, задерживается
Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.
"Мы сейчас в Триполи, но встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости. За этим судном уже 20 других готовы выйти из Одессы. Украина делает все попытки, чтобы спасти страны Ближнего Востока и Африки от продовольственного кризиса. Вместе с тем, суда с неукраденным украинским зерном еженедельно следуют из Рени и Измаила в Ливан", - написал посол.
- Напомним, 1 августа из одесского порта отправилось судно с украинским зерном
- 5 августа еще три судна вышли из украинских черноморских портов для вывоза продовольственных грузов
- 7 августа из портов Одесчины отправится еще четыре судна с зерном
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