Первое судно с украинской кукурузой, отправленное из Одессы, задерживается – посол Украины в Ливане

Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Мы сейчас в Триполи, но встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости. За этим судном уже 20 других готовы выйти из Одессы. Украина делает все попытки, чтобы спасти страны Ближнего Востока и Африки от продовольственного кризиса. Вместе с тем, суда с неукраденным украинским зерном еженедельно следуют из Рени и Измаила в Ливан", - написал посол.

Напомним, 1 августа из одесского порта отправилось судно с украинским зерном

5 августа еще три судна вышли из украинских черноморских портов для вывоза продовольственных грузов

7 августа из портов Одесчины отправится еще четыре судна с зерном

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb