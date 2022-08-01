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Первое судно с украинским зерном выйдет из Одессы утром 1 августа

1 августа, 2022 понедельник
09:56
Экономика

Первое судно с зерном должно отправиться из одесского порта 1 августа в 9:15, сообщили в Мининфраструктуры Украины

Об этом заявил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

"Из порта Одесса ожидается выход первого судна с украинским продовольствием. Сегодня в 9:15 в рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из порта Одесса ожидается выход первого судна с украинским продовольствием", - сказал он.

Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

"Сегодня Украина вместе с партнерами делает очередной шаг к предотвращению мирового голода. Разблокирование портов даст не менее 1 млрд долларов валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную в следующем году. Мы благодарны партнерам, которые, несмотря на сложности, не останавливали работу по подготовке к экспорту "Со своей стороны Украина сделала все, чтобы возобновить работу портов и всех задействованных предприятий. В портах Большой Одессы еще 16 судов уже ждут свою очередь. Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России. Параллельно получим заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией", - заметил Кубраков.

В ближайшие недели при поддержке украинских партнеров планируется выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции, отмечают в Мининфраструктуры.

Ранее минобороны Турции в твиттер сообщило , что первое судно из украинского порта отправится в 08:30.

В минобороны Турции, как передает Anadolu, говорили, что такое решение было принято по итогам встреч министра обороны Хулуси Акара со всеми сторонами и работы совместного координационного центра. Первое судно выйдет из Одессы.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что страна ожидает принять суда с украинским зерном 3 августа.

  • 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Впоследствии стали известны подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.

  • 23 июля, уже на следующий день после подписания зернового соглашения, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт. В МИД Украины заявили, что обстрел Одессы - это "плевок президента РФ Владимира Путина в лицо генсеку ООН и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану". Позже министерство иностранных дел РФ признало , что удар по морскому порту в Одессе нанесли российские военные.

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Украина
Россия
Одесса
Турция
зерно
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