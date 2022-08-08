Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины .

Как говорится в сообщении, судно POLARNET успешно транспортировало зерно и пищевые продукты из украинских портов и первым досталось конечному пункту назначения.

"Судно POLARNET, которое одним из первых приняло участие в реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции", - пишет пресс-служба министерства.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил организацию безопасного движения судна партнерами, гарантированную в рамках подписанного зернового соглашения между Украиной, ООН и Турцией. Со своей стороны, Россия подписала зеркальный договор.

"Благодарен нашим партнерам из ООН и Турции за эффективное обеспечение безопасности движения судна и максимальную кооперацию на всех этапах реализации договоренностей", - сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Также в министерстве сообщили, что прибытие судов NAVI STAR, ROJEN, вышедших из портов в одном караване из POLARNET, в порты назначения ожидается ориентировочно через неделю.

Министерство обороны Турции во вторник, 2 августа, вечером подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках международного "зернового соглашения".

22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.

1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Министр инфраструктуры Александр Кубраков информировал, что в портах Одессы ждут в свою очередь еще 16 судов — заблокированных с начала полномасштабного вторжения России.

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