Первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения
Первое судно Polarnet с украинской агропродукцией прибыло в Турцию, прибытие еще двоих ожидается через неделю
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины .
Как говорится в сообщении, судно POLARNET успешно транспортировало зерно и пищевые продукты из украинских портов и первым досталось конечному пункту назначения.
"Судно POLARNET, которое одним из первых приняло участие в реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции", - пишет пресс-служба министерства.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил организацию безопасного движения судна партнерами, гарантированную в рамках подписанного зернового соглашения между Украиной, ООН и Турцией. Со своей стороны, Россия подписала зеркальный договор.
"Благодарен нашим партнерам из ООН и Турции за эффективное обеспечение безопасности движения судна и максимальную кооперацию на всех этапах реализации договоренностей", - сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Также в министерстве сообщили, что прибытие судов NAVI STAR, ROJEN, вышедших из портов в одном караване из POLARNET, в порты назначения ожидается ориентировочно через неделю.
- Министерство обороны Турции во вторник, 2 августа, вечером подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках международного "зернового соглашения".
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22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.
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1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Министр инфраструктуры Александр Кубраков информировал, что в портах Одессы ждут в свою очередь еще 16 судов — заблокированных с начала полномасштабного вторжения России.
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