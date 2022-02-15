Первое судно класса контейнеровозов прошло из украинского порта в обход заблокированных Россией морских районов

Об этом сообщил владелец порта Андрей Ставницер .



"Из зернового терминала Neptune в Южном обходном маршруте прошел балкер MV Melia с дедвейтом 76 тысяч 225 mt и осадкой 12,85 метра. Это первое судно класса Panamax, успешно прошедшее дополнительным коридором", - написал он.



Владелец порта отметил, что безопасный маршрут был проложен благодаря Мининфраструктуры Украины.



Он добавил, что в ближайшее время Госгеография обнародует официальное уведомление о подтверждении глубин 15+ и о том, что порты могут работать в штатном режиме.



По словам Андрея Ставницера, приходится убеждать международных партнеров, что ситуация в Украине намного лучше, чем может показаться из-за сообщений в медиа.

Напомним, 10 февраля шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ завершили переход в оккупированный Севастополь.

МИД Украины выразил протест из-за решения РФ блокировать судоходство в части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. В Вооруженных Силах Украины считают, что Россия злоупотребила международным правом, и эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал блокировку Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений "ползучей оккупацией моря". Министр призвал партнерские страны закрыть порты для кораблей РФ.

Администрация морских портов Украины заявила, что военные учения РФ заблокируют морские пути в украинские порты.

США назвали блокаду Россией Черного и Азовского морей ограничением суверенитета Украины. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb