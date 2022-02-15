Первое судно класса контейнеровозов прошло из украинского порта в обход заблокированных Россией морских районов
Загруженный зерном в частном порту ТИС балкер Panamax обошел закрытую россиянами зону в Черном море
Об этом сообщил владелец порта Андрей Ставницер .
"Из зернового терминала Neptune в Южном обходном маршруте прошел балкер MV Melia с дедвейтом 76 тысяч 225 mt и осадкой 12,85 метра. Это первое судно класса Panamax, успешно прошедшее дополнительным коридором", - написал он.
Владелец порта отметил, что безопасный маршрут был проложен благодаря Мининфраструктуры Украины.
Он добавил, что в ближайшее время Госгеография обнародует официальное уведомление о подтверждении глубин 15+ и о том, что порты могут работать в штатном режиме.
По словам Андрея Ставницера, приходится убеждать международных партнеров, что ситуация в Украине намного лучше, чем может показаться из-за сообщений в медиа.
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