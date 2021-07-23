"Первое подозрение в масштабном механизме": на Черниговщине одного из руководителей Госгеокадастра подозревают в хищении земель
Служба безопасности Украины объявила подозрение топчиновнику Госгеокадастра в Черниговской области в хищении земель на 3 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"После обнаружения схемы весной этого года, первый топчиновник Госгеокадастра уже получил сообщение о подозрении", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что это только первое подозрение в масштабном механизме. Сейчас еегополучил один из действующих руководителей Госгеокадастра в Черниговской области.
Правоохранители установили, что чиновник, злоупотребляя служебным положением, незаконно подписал ряд приказов, которыми противоправно передал в частную собственность земли почти на 3 млн грн.
Чиновнику сообщено о подозрении по одиннадцати эпизодам незаконного выделения земельных участков.
В пресс-службе добавили, что планируется привлечение к крминальнои ответственности и других лиц, причастных к совершению преступлений.
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