Первое мобилизованное пушечное мясо России появится на фронте через две недели, - военный эксперт Рябых
Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых считает, что первые мобилизованные россияне могут появиться на фронтах Украины уже через несколько недель
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"По предварительным данным первая часть мобилизованных россиян будет переброшена на фронт через две недели. Они будут необучены и неподготовлены. Россия готовит большой вал по человеческому ресурсу, чтобы хоть как-то противостоять украинскому контрнаступлению", - пояснил Рябых.
Эксперт считает, что мобилизация в России не сможет существенно изменить ситуацию на фронтах.
"Иными словами, все мобилизованные россияне являются пушечным мясом. Из-за непонимания, где они находятся и нарушения правил безопасности, россияне будут превращаться в потенциальных 200-х и 300-х. А когда они столкнутся с боевыми реалиями, то от них просто ничего не останется", – добавил он.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
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