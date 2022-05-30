Первое дело военного РФ об изнасиловании во время войны направлено в суд
Офис генпрокурора направил в суд первое дело об изнасиловании во время войны российским военным. Преступление совершено во время оккупации Броварского района в марте
Об этом информирует на странице в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова .
"За убийство гражданского мужчины и сексуальное насилие над его супругой будут судить Михаила Романова – военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии ВС РФ", – пишет Ирина Венедиктова.
Известно, что преступление произошло в марте во время захвата Броварского района. Российский оккупант ворвался в дом в одном из сел.
"Пьяный военнослужащий вместе с другим оккупантом, сразу же после убийства (убийства мужа жертвы, - ред.) несколько раз изнасиловали его жену. Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом.
Даже несмотря на то, что обвиняемый пока не в наших руках, он не уйдет от справедливого суда и ответственности перед законом", - добавила генпрокурор.
- Первый приговор российским оккупантам за военные преступления на территории Украины был оглашен 23 мая. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области.
- Двое российских военных, обстреливавших мирную Харьковщину, в суде признали себя виновными в нарушении законов и обычаев войны.
- Пытали мирных людей и насиловали несовершеннолетнюю девочку в Черниговской области: двум российским оккупантам сообщено о подозрении.
- Напомним, недавно СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужа "насиловать украинских баб". "Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок.
- Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людях на Киевщине.
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