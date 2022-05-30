Об этом информирует на странице в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова .

"За убийство гражданского мужчины и сексуальное насилие над его супругой будут судить Михаила Романова – военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии ВС РФ", – пишет Ирина Венедиктова.

Известно, что преступление произошло в марте во время захвата Броварского района. Российский оккупант ворвался в дом в одном из сел.

"Пьяный военнослужащий вместе с другим оккупантом, сразу же после убийства (убийства мужа жертвы, - ред.) несколько раз изнасиловали его жену. Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом.

Даже несмотря на то, что обвиняемый пока не в наших руках, он не уйдет от справедливого суда и ответственности перед законом", - добавила генпрокурор.

Первый приговор российским оккупантам за военные преступления на территории Украины был оглашен 23 мая. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области.

Двое российских военных, обстреливавших мирную Харьковщину, в суде признали себя виновными в нарушении законов и обычаев войны.

Пытали мирных людей и насиловали несовершеннолетнюю девочку в Черниговской области: двум российским оккупантам сообщено о подозрении.

Напомним, недавно СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужа "насиловать украинских баб". "Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок.

Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людях на Киевщине.

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