Первая женщина-военнослужащая прошла спецкурс выживания ССО Украины

Об этом сообщают в пресс-центре Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что во вторник, 11 июля, при выпуске Квалификационного курса Сил специальных операций номер 68 получила нашивку специальные операции.



"Номер 68 - это первая военнослужащая женщина, которая преодолела дистанцию в несколько месяцев прохождения Q-курса ССО", - сообщают в ССО.

Впереди военнослужащую ждет распределение в одну из воинских частей и тяжелая работа по приближению победы Украины.

Справка: Q-курс – это квалификационный курс, который длится 5 недель. Все время бойцы там бегают, отжимаются, приседают, преодолевают марш-броски – все это в сверхсложных условиях. Например, в последний день курса кандидатов ждет марш-бросок с 23-килограммовым рюкзаком на 29 километров – пробежать нужно за 4 часа 30 минут (вдоль дороги) или за 6 часов (по пересеченной местности).