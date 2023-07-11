Первая женщина-военнослужащая прошла спецкурс выживания ССО Украины
Первая в Украине женщина-военнослужащая прошла специальный Q-курс Сил специальных операций ВСУ и получила нашивку ССО
Об этом сообщают в пресс-центре Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что во вторник, 11 июля, при выпуске Квалификационного курса Сил специальных операций номер 68 получила нашивку специальные операции.
"Номер 68 - это первая военнослужащая женщина, которая преодолела дистанцию в несколько месяцев прохождения Q-курса ССО", - сообщают в ССО.
Впереди военнослужащую ждет распределение в одну из воинских частей и тяжелая работа по приближению победы Украины.
Справка: Q-курс – это квалификационный курс, который длится 5 недель. Все время бойцы там бегают, отжимаются, приседают, преодолевают марш-броски – все это в сверхсложных условиях. Например, в последний день курса кандидатов ждет марш-бросок с 23-килограммовым рюкзаком на 29 километров – пробежать нужно за 4 часа 30 минут (вдоль дороги) или за 6 часов (по пересеченной местности).
- 7 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о процессе разработки первой летней полевой формы для женщин-военных.
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