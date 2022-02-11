Первая женщина - глава лондонской полиции подала в отставку из-за критики мэра

Об этом сообщает BBC.



Крессида Дик сказала, что у нее "не остается выбора" после того, как мэр Лондона Садик Хан дал ей понять, что не уверен в ее руководстве.



Отмечается, что на прошлой неделе были обнаружены мизогиния, дискриминация и сексуальные притязания на центральном участке лондонской полиции. Также первая женщина, возглавившая полицию Лондона, столкнулась с критикой из-за дела Сары Эверард.



Эверард была убита офицером лондонской полиции Уэйном Кузенсом в марте 2021 года.



В своем заявлении об отставке Крессида Дик сказала, что она "согласилась остаться на короткий период, чтобы обеспечить стабильность Метрополитена".



Мэр Хан заявил, что он "не удовлетворен" реакцией Крессиды Дик на масштабы изменений, необходимых для искоренения расизма, сексизма, гомофобии, издевательств и мизогинии в полиции Лондона.



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