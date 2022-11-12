Первая выплата пенсий пройдет в Херсоне на следующей неделе
Пенсии жителям освобожденного Херсона будут выплачены безотлагательно, уже в течение следующей недели первую доставку и выплату пенсий обеспечит Укрпочта
Об этом сообщили в telegram Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Мобильные отделения предприятия начнут развозить пенсии сразу после получения разрешения от военных, ввиду ситуации безопасности. Также в Херсоне запланировано возобновление работы стационарного отделения", - говорится в сообщении.
Также известно, что всего в Херсонской области работают отделения Укрпочты разных форматов в 79 населенных пунктах. В частности, недавно снова было открыто стационарное отделение в пгт Великая Александровка Бериславского района.
Кроме того, также отмечается, что жители деоккупированных территорий, которым начислялись выплаты на карту, смогут получить деньги наличными на руки. Для этого им необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными, деньги будет доставлять Укрпочта.
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