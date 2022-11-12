Об этом сообщили в telegram Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Мобильные отделения предприятия начнут развозить пенсии сразу после получения разрешения от военных, ввиду ситуации безопасности. Также в Херсоне запланировано возобновление работы стационарного отделения", - говорится в сообщении.

Также известно, что всего в Херсонской области работают отделения Укрпочты разных форматов в 79 населенных пунктах. В частности, недавно снова было открыто стационарное отделение в пгт Великая Александровка Бериславского района.

Кроме того, также отмечается, что жители деоккупированных территорий, которым начислялись выплаты на карту, смогут получить деньги наличными на руки. Для этого им необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными, деньги будет доставлять Укрпочта.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.

Вчера в пятницу, 11 ноября, в Херсоне возобновилась трансляция украинского телевидения

12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро возьмут под контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

12 ноября военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил , что многие российские военные еще остались на правом берегу Днепра.

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