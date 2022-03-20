Первая волна помощи начинает понемногу угасать, потребность в гуманитарке растет, - УЗ призвала поляков приносить на вокзал Перемышля помощь украинцам
Укрзалізниця фиксирует уменьшение объемов гуманитарной помощи из европейских стран, хотя потребности в ней в украинских городах только растут
Об этом "Укрзализнция" сообщила в Telegramm.
"Первая волна помощи начинает понемногу угасать. Европейцы мобилизовались первые недели войны и ежедневно везли десятки тонн помощи к границам с Украиной. В настоящее время объемы помощи уменьшаются, но потребность в гуманитарке в городах, которые уничтожаются российскими орками, только растет", - говорится в сообщении.
В госкомпании напомнили, что координационный пункт УЗ для доставки гуманитарной помощи работает в Перемышле на вокзале "Перешиль-Главный" (Plac Legionow, 1, со стороны 4 пути).
"Наш координационный пункт работает в Перемышле: для того чтобы передать помощь в Украину, достаточно привезти ее в Перемышль на железнодорожный вокзал", – сообщили в компании.
"Призывайте ваших друзей, знакомых, организации, которые стремятся поддерживать Украину – собирать и передавать гуманитарную помощь. Работают пункты транспортировки помощи в Украину через Польшу", – добавила УЗ.
Напомним, Министерство социальной политики Украины и сеть супермаркетов "Сільпо" будут сотрудничать для обеспечения гуммопомощью уязвимых категорий жителей.
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