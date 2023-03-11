Бахмут: ситуация сложная, но стабильная

Битва за Бахмут является самой длинной битвой этой активной фазы войны. Мы видели ряд заявлений с украинской и зарубежной стороны, где оценивали разные перспективы города. Слышали заявление Зеленского о том, что мы будем держать Бахмут , потому что это целесообразно. Он опирается на подход наших генералов, которые говорят, что там есть смысл максимально уничтожать противника. Мы слышали заявление Ллойда Остина о том, что даже если Украина покинет Бахмут, это не окажет никакого оперативного или стратегического влияния на линию фронта. Мы слышали заявление генсека НАТО о том, что, вероятно, украинцы вскоре покинут Бахмут, и оно вызвало раздражение у наших военных. Оно не совпадает с подходом, который сегодня обеспечивают ВСУ, защищая Бахмут.

Враг пытается продвигаться по участкам на востоке перед рекой Бахмутка. Мы отошли на правый берег реки, что позволяет обеспечить достаточно стабильную оборону. Хотя россияне пытались по пешеходным мостам зайти в зону города, но их оттуда выбили. Сейчас главное – обеспечить контроль над северным и южным флангами и не допустить сжатия клещей, которые враг пытается сформировать вокруг города.

Мы сохранили линии обеспечения Бахмута – через Хромово и Ивановское продолжается поставка боеприпасов в город и эвакуация раненых из города. По общим оценкам, ситуация сложная, но стабильная. РФ не имеет существенного преимущества, которое гарантировало бы быстрое продолжение наступательных действий и прорыв обороны на восточном фланге. Я думаю, подходы, предусматривающие обеспечение дальнейшего уничтожения противника, рациональны. Они опираются на оценки наших военных и американских генералов.



Возле Бахмута есть населенные пункты Орехово-Василовка и другие. Сейчас враг пытается расширить нависающий над Бахмутом северный фланг и обеспечить продвижение по дороге на Славянск. Эти действия не имеют принципиального значения для эффективности обороны Бахмута. Главное – иметь возможности отражать расширение русских войск. Сейчас сюда перекинуты дополнительные резервы, активно используется артиллерия. Несколько дней назад с нашей стороны была определенная пауза по артиллерии. Как я понимаю, скапливались боеприпасы. В последние дни происходят активные действия, чтобы сделать невозможным продвижение противника, и на севере, и на юге.

На юге ситуация выглядит более стабильной. ВСУ там проводили контратаки в сторону Клищиевки, они успешно завершились. Думаю, что существует определенный замысел, чтобы выровнять клин вокруг Клещиевки, где находится противник, и сделать все, чтобы обезопасить линию между Константиновкой путем наших контрнаступательных, а затем наступательных действий.

Харьковщина – одно из направлений наступления россиян, Луганщина – линия обороны стала

Направление Купянск – Изюм остается одним из двух, где россияне наступают. Из Купянска отселены дети и люди, которые не могут передвигаться, потому что есть угроза наступления. Между Сватовым и Кременной главные действия происходят вокруг последней, где враг накопил значительное количество военной силы, использует новые образцы техники и пытается продвигать нашу линию обороны. Впрочем, линия обороны остается стабильной, хотя интенсивность боев остается чрезвычайно высокой. Это один из тех участков, где будут продолжаться активные боевые действия. В зоне Белогоровки (ниже Кременной) ВСУ пытаются проводить контратакующие действия. Враг хочет потеснить нас оттуда, чтобы занять весь этот плацдарм. Вклинение наших войск в этом участке фронта беспокоит россиян - они понимают, что будет происходить, если у нас будет сила, чтобы пробить оборону и дальше развивать направление движения на Луганск.

Донетчина: под Донецком без существенных изменений, новой тактики у россиян под Угледаром не будет

Авдеевка и Марьинка остаются направлениями усилий противника уже длительное время. Эти пункты достаточно укреплены, особенно Авдеевка. Она показывает, насколько важно эффективность и качество фортификационных сооружений для выдержки атак. В последнее время враг даже использует мощные авиабомбы. Эти направления будут и дальше оставаться под давлением противника, но я уверен, что существенных изменений на этом участке фронта не будет. У РФ не хватает сил для наступательных действий.

Сегодня была публикация, где эксдиректор ЦРУ генерал Петреус сказал, что целесообразно удерживать Бахмут из-за потерь РФ. Соотношение 1 к 5 он считает абсолютно оптимальным. По его словам, редко удается добиваться таких потерь, особенно когда ресурсы врага не безграничны. Он сказал, что сейчас у россиян есть одна незадействованная дивизия, которая может быть использована для поддержки наступательных действий. Это где-то 25 тыс. личного состава. На весь участок фронта (примерно 800 км) этого недостаточно, чтобы поддерживать действия в случае тактического или оперативного успеха.

Также был доклад руководителя центральной разведки США, выступавшего в Сенате. Она сказала, что у россиян нет возможности превратить в оперативные успехи действия вокруг Бахмута или в других направлениях. Она не исключает, что РФ может спланировать длительную оборону после этой волны наступления. Это интересный штрих, определяющий стратегию россиян после провала наступления.

Никакой новой тактики у россиян под Угледаром не будет. Они могут наступать только по узким участкам фронта по минным полям. Шаг влево или вправо – подрыв на мине или огонь нашей артиллерии. Зона Угледара достаточно защищена, хотя враг и дальше будет биться лбом, иметь потери, но лезть вперед.

Наступление россиян исчерпывает, пока ВСУ готовят резервы

Мы действительно считаем, что это широкомасштабное наступление началось в конце января – начале февраля. Это захват Соледара и первые атаки на Угледар 8 февраля. Я уверен, что направление Угледара было основным, а остальные четыре – вспомогательными. Купянский, Лиманский, Бахмут и Марьинка с Авдеевкой. РФ проводила наступательные действия, сейчас они продолжаются, но только в зоне Угледара есть определенный тактический успех. Не факт, что он вообще будет. Есть все основания полагать, что первая волна наступления россиян себя исчерпывает и есть минимум резервов для того, чтобы где-то это наступление развивать. Это как раз создает предпосылки для активных мер по формированию наших резервов, необходимых для большого наступления, пока мы удерживаем Бахмут. Эти резервы не используют для обороны Бахмута, потому что это другие бригады. Есть интересная публикация в Economist, где со ссылкой на источники говорится, что Украина готовит по меньшей мере 18 бригад - около 60 тыс. личного состава, которые будут основными в наступательной операции.

Украине нужен миллион боеприпасов в месяц

Сейчас страны ЕС способны производить 300 тыс. боеприпасов в год. Мы хотим получать 250 тыс. в месяц и считаем, что это четверть наших потребностей. Для проведения контрнаступательных действий нам нужно около миллиона боеприпасов в месяц. Надо их искать и покупать или снимать из резервов армии США и отчасти частей стран НАТО в Европе. Это станет первым шагом существенной поддержки ВСУ. Развертывание производства будет продолжаться от полугода и дольше. С такими темпами мы не можем обеспечить наступление, если мы его спланируем по оптимистическим расчетам на начало третьего квартала. Это калибр 155 мм, и о нем говорит Резников. Мы уже получили 1 млн. таких боеприпасов, но это за весь период боевых действий. Нам также нужны боеприпасы под наши советские танки, мины 120 мм.

Новое оружие для уничтожения русского тыла и возможности ЗРК Patriot

Вчера появилось видео от СБУ с уничтожением комплекса С-300, ЗРК "Панцирь" и ЗРК "ТОР-М2". Это действительно какое-то новое оружие. Боеприпас пикирует под углом 90 градусов, а затем взрывается достаточно мощно. Мы можем предполагать, что это ударный дрон Phoenix Ghost или Switchblade 600, который имеет болльшую боевую часть, чем Switchblade 300. Главный показатель – у нас есть боеприпас, который может в глубинной территории противника уничтожать ценные враждебные цели. Это и ЗРК, и комплексы артразведки, и командные пункты и склады боеприпасов. Арсенал наших средств поражения становится существенно больше.

Использование ЗРК Patriot должно быть для россиян не анонсом , а сюрпризом. Когда мы собьем "Кинжал" или "Искандер" - это и станет доказательством его присутствия в Украине. По прогнозным оценкам, обучение завершается в марте. Если Patriot будет расположен в Киеве, он сможет защищать радиус 60 км от баллистики ("Искандер", "Кинжал") и 160 км – от любых целей.