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Первая в истории Словении женщина-президент приняла присягу

22 декабря, 2022 четверг
23:37
Мир

Наташа Пирц Мусар, избранная президентом Республики Словения во втором туре президентских выборов 13 ноября, приняла присягу президента

Об этом сообщает RTV SLO.

Сегодня, 22 декабря, Наташа Пирц Мусар на торжественном заседании парламента по случаю Дня независимости и единства поклялась, что будет уважать конституционный строй, который будет действовать по совести и работать всеми силами во благо Словении.

Она стала первой в истории страны женщиной-президентом, а ее победа усилила либеральный блок политических сил в Словении после победы левоцентристов на проходивших в апреле парламентских выборах. К обязанностям президента она приступит уже в пятницу, 23 декабря.

Новый президент подчеркнула, что всегда выступала и будет выступать за верховенство права, фундаментальные права человека и автономию государственных подсистем.

"Полиция, армия, дипломатия, здравоохранение и образование являются нашей собственностью. Вот почему мы должны заботиться о том, как эти подсистемы обрабатываются. Мы все должны знать, где политика должна остановиться, и каждый день мы должны вновь осознавать, что подсистемы служат прежде всего нам, жителям, а не власти", - подчеркнула она.

  • Как сообщалось ранее, президентские выборы в Словении выиграла юрист, ранее представлявшая интересы супруги экспрезидента США Дональда Трампа – Мелании Трамп.

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выборы президента
Словения
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