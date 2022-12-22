Первая в истории Словении женщина-президент приняла присягу

Об этом сообщает RTV SLO.

Сегодня, 22 декабря, Наташа Пирц Мусар на торжественном заседании парламента по случаю Дня независимости и единства поклялась, что будет уважать конституционный строй, который будет действовать по совести и работать всеми силами во благо Словении.

Она стала первой в истории страны женщиной-президентом, а ее победа усилила либеральный блок политических сил в Словении после победы левоцентристов на проходивших в апреле парламентских выборах. К обязанностям президента она приступит уже в пятницу, 23 декабря.

Новый президент подчеркнула, что всегда выступала и будет выступать за верховенство права, фундаментальные права человека и автономию государственных подсистем.

"Полиция, армия, дипломатия, здравоохранение и образование являются нашей собственностью. Вот почему мы должны заботиться о том, как эти подсистемы обрабатываются. Мы все должны знать, где политика должна остановиться, и каждый день мы должны вновь осознавать, что подсистемы служат прежде всего нам, жителям, а не власти", - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, президентские выборы в Словении выиграла юрист, ранее представлявшая интересы супруги экспрезидента США Дональда Трампа – Мелании Трамп.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb