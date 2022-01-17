Первая в ЕС: Испания ограничит рекламу криптовалют блоггерами в соцсетях

Об этом сообщает правительственная газета.



За такую рекламу без уведомления властей блоггерам будут грозить штрафы до 300 000 евро.



Это первое подобное решение в ЕС.



Полномочия по регулированию рекламы получили Национальная комиссия по фондовому рынку Испании.



"Власти Испании считают, что реклама может навредить неопытным инвесторам, которые не разбираются в технологии и не осознают связанных с ней рисков", - говорится в сообщении.



Как известно, ограничения на рекламу вступят в силу через месяц.



Блоггеры и их спонсоры должны будут по меньшей мере за 10 дней уведомлять власти о постах, если их аудитория в Испании превышает 100 000 пользователей, иначе им будут грозить штрафы до 300 000 евро.



Все блоггеры будут обязаны отчитываться о вознаграждениях за рекламу криптовалют – речь идет не только о выплате денег, но и других способах.



Также их обяжут размещать "четкие, сбалансированные, нейтральные и честные" сообщения о рисках, которые несут криптовалюты: что они не регулируются и могут привести к потере всех инвестированных денег.



"Многочисленные рекламные кампании и повышение стоимости криптоактивов привели к росту их привлекательности.



Это могло вдохновить индивидуальных инвесторов вкладывать деньги в эти активы, не имея при этом достаточной информации об их природе и связанных рисках. Комиссия и Банк Испании ранее уже предупреждали о сложности этой технологии, волатильности и потенциальной недостаточной ликвидности этих предметов инвестиций", - пишет правительственная газета.



В испанских властях ожидают, что регулирование внесет "некоторый порядок" в рекламе криптовалют - не только через традиционные СМИ, но и через блоггеров, заявил FT руководитель Комиссии по фондовому рынку Родриго Буэнавентура.

