Первая в ЕС: Испания ограничит рекламу криптовалют блоггерами в соцсетях
Испания первой в Евросоюзе ограничит рекламу криптовалют и других цифровых активов со стороны популярных блоггеров в соцсетях на законодательном уровне
Об этом сообщает правительственная газета.
За такую рекламу без уведомления властей блоггерам будут грозить штрафы до 300 000 евро.
Это первое подобное решение в ЕС.
Полномочия по регулированию рекламы получили Национальная комиссия по фондовому рынку Испании.
"Власти Испании считают, что реклама может навредить неопытным инвесторам, которые не разбираются в технологии и не осознают связанных с ней рисков", - говорится в сообщении.
Как известно, ограничения на рекламу вступят в силу через месяц.
Блоггеры и их спонсоры должны будут по меньшей мере за 10 дней уведомлять власти о постах, если их аудитория в Испании превышает 100 000 пользователей, иначе им будут грозить штрафы до 300 000 евро.
Все блоггеры будут обязаны отчитываться о вознаграждениях за рекламу криптовалют – речь идет не только о выплате денег, но и других способах.
Также их обяжут размещать "четкие, сбалансированные, нейтральные и честные" сообщения о рисках, которые несут криптовалюты: что они не регулируются и могут привести к потере всех инвестированных денег.
"Многочисленные рекламные кампании и повышение стоимости криптоактивов привели к росту их привлекательности.
Это могло вдохновить индивидуальных инвесторов вкладывать деньги в эти активы, не имея при этом достаточной информации об их природе и связанных рисках. Комиссия и Банк Испании ранее уже предупреждали о сложности этой технологии, волатильности и потенциальной недостаточной ликвидности этих предметов инвестиций", - пишет правительственная газета.
В испанских властях ожидают, что регулирование внесет "некоторый порядок" в рекламе криптовалют - не только через традиционные СМИ, но и через блоггеров, заявил FT руководитель Комиссии по фондовому рынку Родриго Буэнавентура.
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