Первая в ЕС: Финляндия начнет вакцинировать норок от коронавируса

Об этом сообщает Yle.

В Финляндии начнут вакцинировать норок от COVID-19. Эта страна станет первой среди стран ЕС, которая начнет прививать животных.

Курс прививки для норок должен начаться в течение ближайших недель.

Управление по безопасности пищевых продуктов Финляндии выдало Ассоциации животноводов условную лицензию по итогам тестовой вакцинации животных специальным медсредством. По результатам испытаний реакция животных на вакцину была признана удовлетворительной.

Специальная вакцина FurcoVac была разработана исследовательской группой Хельсинкского университета. Ее протестировали на ферме в Остроботнии. Разработка вакцины началась осенью 2020 года.

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