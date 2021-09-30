Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Первая в ЕС: Финляндия начнет вакцинировать норок от коронавируса

Первая в ЕС: Финляндия начнет вакцинировать норок от коронавируса

30 сентября, 2021 четверг
20:30
Мир Норка

Финляндия первой из стран Европейского Союза начнет вакцинировать норок от коронавируса

Об этом сообщает Yle.

В Финляндии начнут вакцинировать норок от COVID-19. Эта страна станет первой среди стран ЕС, которая начнет прививать животных.

Курс прививки для норок должен начаться в течение ближайших недель.

Управление по безопасности пищевых продуктов Финляндии выдало Ассоциации животноводов условную лицензию по итогам тестовой вакцинации животных специальным медсредством. По результатам испытаний реакция животных на вакцину была признана удовлетворительной.

Специальная вакцина FurcoVac была разработана исследовательской группой Хельсинкского университета. Ее протестировали на ферме в Остроботнии. Разработка вакцины началась осенью 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Коронавирус
Читайте также:
"голосування" жителів ОРДЛО
29 сентября, 2021 среда
СБУ заявила о перехвате телефонных разговоров относительно фальсификаций на выборах в Госдуму РФ в ОРДЛО
Дмитро Кулеба
29 сентября, 2021 среда
"Даже если придется создать РФ серьезные проблемы": Кулеба заявил, что Украина с партнерами готовит условия для принуждения агрессора к миру
військовий марш
27 сентября, 2021 понедельник
В Украине изменили положение о военной службе в ВСУ
Киев
+12
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.48
    Покупка 26.48
    Продажа 26.7
  • EUR
    Покупка 30.63
    Продажа 31.06
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
30 сентября
22:34
На учениях Нацгвардии на Киевщене погиб солдат
22:09
Семен Семенченко
Семенченко перевели из изолятора СБУ в Лукьяновское СИЗО
21:45
"Легия" - "Лестер"
Польская "Легия" сенсационно победила "Лестер" в Лиге Европы
21:44
Подобная Pfizer или Moderna: в Украине разрабатывают собственную COVID-вакцину
21:35
Сборы "слуг" в Трускавце: журналистка заявила, что начальник поезда пересадил ее из вагона с нардепами
21:35
"Зоря" - "Рома"
"Рома" разгромила "Зарю" в Лиге конференций
21:21
Украина планирует упростить процедуру выдачи первого паспорта для детей с оккупированных территорий, - Резников
21:10
Джошуа - Усик
Я усвоил урок, - Джошуа подытожил свой бой с Усиком
20:57
Призеры Олимпиады-2020 Беленюк и Билодид устроили поединок. Видео
20:56
Телеканал "НАШ"
Из-за заявления Мураева о "геноциде против украинцев со стороны ЕС": телеканал "НАШ" может лишиться лицензии
20:29
Криштиану Роналду
Роналду объяснил, почему вернулся в "Манчестер Юнайтед"
20:22
30 сентября на Донбассе погиб десантник с Днепропетровщины
20:12
Сергей Никифоров
У Зеленского и Разумкова нормальные отношения, - Никифоров
19:50
Оккупанты вернули комендантский час в ОРДЛО
19:40
В полиции объяснили, как будут проверять COVID-сертификаты
19:31
Київ
В Киеве проведут военный забег 10 октября
19:18
Милевский рассказал о чем в своей карьере жалеет больше всего
19:09
Дмитрий Разумков
Одного было мало: в Раду поступило второе обращение об отставке Разумкова
18:44
В Минздраве рассказали куда обращаться в случае обнаружения подделки COVID сертификатов
18:44
"Зоря"
"Заря" - "Рома": составы команд на топ-матч Лиги конференций
18:33
Джошуа, Хирн и Усик
Промоутер Джошуа заговорил о проведении повторного боя с Усиком в Украине
18:30
В работе "Монобанка" произошел сбой
18:23
Должны были пойти на ремонт локомотивов: СБУ раскрыла схему хищения 1,7 млн грн Укрзализныци
17:52
ООС
День в зоне ООС: оккупанты четыре раза нарушили "тишину", погиб украинский военный
17:45
Владлен Юрченко
"Десна" объявила о трансфере экс-футболиста "Байера"
17:32
Наталья Диденко
В Украину идут штормовой ветер, заморозки и утренние туманы, - синоптик Наталья Диденко
17:29
"Зоря"
"Заря" - "Рома": букмекеры обесценили шансы украинцев против итальянского топ-клуба
17:15
СБУ раскрыла хищение 3 млн грн на строительстве дорог в Херсонской и Черкасской областях
17:12
Дмитрий Разумков
В Раде подготовили подписные листы за отставку Разумкова
17:06
Нафтогаз
АМКУ разрешил Нафтогазу получить в управление "Донецкоблгаз"
16:52
Система автоматического весового контроля
С 1 октября владельцы фур начнут получать штрафы за перегрузки
16:45
Обновлено
На Одесчине мужчина открыл стрельбу из ружья на улице, полиция провела спецоперацию
16:32
Виктор Ляшко
Лиц, избегающих обязательной вакцинации, отстранят от работы на время карантина без сохранения зарплаты, - Ляшко
16:31
Телеканал "Дом" показал карту с "российским" Крымом: Нацсовет объявил предупреждение
16:09
Разумков
Разумков: Президент должен идти на один срок
16:01
Укрзализныця
Украина 10 октября восстановит железнодорожное сообщение с Польшей
16:00
минфин
Минфин погасил последний выпуск еврооблигаций под гарантии США на $1 млрд
15:55
Виктор Ляшко
Говорить о приближении "красного" уровня опасности распространения COVID-19 пока рано, - Ляшко
15:51
Фьюри посоветовал Джошуа, как победить Усика в реванше
15:50
Эминем
Рэпер Эминем открыл ресторан спагетти и сам выдал первые заказы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV