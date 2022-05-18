Первая украинка-конгрессвумен США посетила Запорожье
Виктория Спартц, первая этническая украинка, вошедшая в конгресс США, посетила Запорожье
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме.
"Руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Старух встретился с конгресвумен Соединенных Штатов Америки Викторией Спартц", – говорится в сообщении.
Спартц родилась в городе Носовка Черниговской области. В 2000 году эмигрировала в США, где ей удалось войти в конгресс США и стать первой в истории этнической украинкой-конгресвумен. С 2017 по 2021 год Виктория Спартц была сенатором штата Индиана, с 2021 года она является членом палаты представителей США.
В ходе визита Спартц с представителями ОВА обсудили ситуацию в Запорожской области: обстрелы оккупантами мирного населения, гуманитарные проблемы временно оккупированных территорий, проблемы вынужденных переселенцев.
В ОВА отметили, что из-за активных боевых действий жителям оккупированных населенных пунктов не удается доставить гуманитарную помощь и лекарства. К тому же Россия блокирует любые возможности организованной эвакуации.
В свою очередь Виктория Спартц, которая посещает разные регионы Украины и пытается понять ситуацию в каждом из них, расспросила о военных нуждах, а именно – о вооружении и чего не хватает украинской армии для ведения боев.
- Напомним, 17 мая военные в Запорожье начали получать оружие по программе ленд-лиз.
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