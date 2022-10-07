Об этом Наев рассказал в интервью каналу Рада .

"Не удалось захватить Киев. А второе – когда разбились их мечты наступать в направлении Одессы", – сказал Наев.

Командующий Объединенными силами ВСУ также сообщил подробности противостояния на юге страны.

"На моем пункте управления был офицер разведки, заранее разгадавший замысел вражеских сил. Противник пытался пройти не через Николаев и дальше по дороге вдоль побережья на Одессу, он пытался обойти его выше и двигаться вдоль административной границы Николаевской и Одесской областей к так называемой ПМР, где соединиться с силами российских войск на территории непризнанного Приднестровья и таким образом охватить сразу Николаевскую и Одесскую области", - сказал Наев.

По словам командующего Объединенных сил, в районе Одесчины было несколько опасных мест, где оккупанты могли попытаться высадить десант, но им не удалось даже подойти туда.

"Было несколько опасных мест для высадки десанта - это в районе города Южный, в районе Затоки, несколько ниже, в районе Вилково. На этих участках мы сосредоточили свою противодесантную оборону, было выставлено минное заграждение в акваториях, привлекали уже новейшие наши "нептуны". Враг пытался совершить трейление наших минных полей, но огневым поражением мы запрещали им это делать. Их первая цель – "молниеносной" наступательной операции не удалась. И тогда они сосредоточили усилия только на Донецком и Луганском направлениях", - сказал Наев.

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