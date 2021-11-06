Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19

Об этом сообщает BBC .

Национальная комиссия Коста-Рики по вакцинации и эпидемиологии заявила, что вакцинация от коронавируса будет обязательной для всех несовершеннолетних.

Коста-Рика договорилась с компанией Pfizer, которая в марте 2022 года приобретет партию вакцины в 3,5 млн доз, из них 1,5 млн направят на вакцинацию детей.

Власти Коста-Рики приняли соответствующее решение после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило применение вакцины производства Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет. В ходе испытаний препарат показал эффективность 91% среди детей.