Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19
Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от коронавируса
Об этом сообщает BBC .
Национальная комиссия Коста-Рики по вакцинации и эпидемиологии заявила, что вакцинация от коронавируса будет обязательной для всех несовершеннолетних.
Коста-Рика договорилась с компанией Pfizer, которая в марте 2022 года приобретет партию вакцины в 3,5 млн доз, из них 1,5 млн направят на вакцинацию детей.
Власти Коста-Рики приняли соответствующее решение после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило применение вакцины производства Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет. В ходе испытаний препарат показал эффективность 91% среди детей.
- Напомним, 3 ноября в США разрешили вакцинировать Pfizer детей от 5 до 11 лет.
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