Первая страна в Европе: Мальта легализовала каннабис для личного пользования

Об этом сообщает BBC .



Парламент Мальты принял закон, по которому взрослым гражданам будет позволено иметь до семи грамм каннабиса и выращивать у себя дома до четырех растений.



Курение в общественных местах будет оставаться незаконным, и любого, кого поймают в употреблении каннабиса на глазах у ребенка, будут штрафовать на сумму от 300 до 500 евро.



"Мы не будем относиться к курящим как к преступникам. Торговля наркотиками останется вне закона. Цель этого закона - решить проблему и снизить ущерб, регулируя этот сектор, чтобы людям не приходилось искать каннабис на черном рынке", - сказал во время дебатов в парламенте в ноябре премьер-министр Мальты Роберт Абела.



Он также сказал, что хочет уберечь родителей от травмы, когда их ребенка арестовывают за "травку".

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