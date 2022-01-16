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Первая страна в ЕС вводит обязательную вакцинацию от коронавируса

16 января, 2022 воскресенье
22:47
Коронавирус

Австрия первой из стран Евросоюза ввела обязательную вакцинацию всего взрослого населения от COVID-19

Об этом сообщает BBC .

По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, с февраля в стране будет введена обязательная вакцинация от коронавируса для всех жителей от 18 лет. Ожидается, что на следующей неделе парламент утвердит эту норму законодательно.

Ранее предполагалось, что прививки от коронавируса станут обязательными для всех австрийцев от 14 лет, однако было решено, что эта норма будет касаться только взрослых. Исключение может быть сделано только для беременных женщин и имеющих медицинские противопоказания.

Нехаммер заявил, что отказывающихся пройти вакцинацию ждут штрафы от 600 до 3,6 тыс. евро.

Иммунизацию прошли 71,5% жителей Австрии, что меньше по сравнению с другими странами ЕС. В Австрии – стране с населением около 9 млн человек – зафиксировано 1,4 млн случаев коронавируса и почти 14 тыс. смертей от болезни.

Обязательная вакцинация введена в немногих странах мира - Эквадоре, Таджикистане, Туркменистане, Индонезии и Микронезии. Многие страны вводят обязательные прививки для некоторых категорий населения – работников системы здравоохранения и общественных служб. Они также значительно ограничивают возможности непривитых жителей, которым стало труднее посещать общественные места, пользоваться транспортом и пересекать границы.

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Австрия
пандемия
COVID-19
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