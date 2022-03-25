Первая российская компания вошла в технический дефолт

Об этом сообщает Bloomberg.



"Северсталь" принадлежит приближенному к президенту РФ Владимиру Путину олигарху Алексею Мордашову.



Компания не смогла выплатить долги по выпуску евробондов из-за санкций.

"Северсталь" передала банку-корреспонденту Citigroup необходимую выплату в $12,6 млн заранее, но финучреждение заблокировало средства из-за санкций.

Российская компания должна получить разрешение на проведение транзакции в Минфине США. Но концерн не успел этого сделать, поэтому инвесторы так и не получили свои выплаты в срок. Более того, уже истек льготный период для погашения.