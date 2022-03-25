Первая российская компания вошла в технический дефолт
Российская "Северсталь" первой в стране вошла в состояние технического дефолта
Об этом сообщает Bloomberg.
"Северсталь" принадлежит приближенному к президенту РФ Владимиру Путину олигарху Алексею Мордашову.
Компания не смогла выплатить долги по выпуску евробондов из-за санкций.
"Северсталь" передала банку-корреспонденту Citigroup необходимую выплату в $12,6 млн заранее, но финучреждение заблокировало средства из-за санкций.
Российская компания должна получить разрешение на проведение транзакции в Минфине США. Но концерн не успел этого сделать, поэтому инвесторы так и не получили свои выплаты в срок. Более того, уже истек льготный период для погашения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.18Продажа 33.25
- Актуальное
- Важное