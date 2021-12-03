Первая редакция "Википедии" продается как NFT

Об этом сообщает The Verge.



Аукционный дом Christie's совершит распродажу токена с 3 по 15 декабря, вместе с Strawberry iMac - девайсом, который Уэйлс использовал при запуске "Википедии". Средства пойдут на благотворительные мероприятия и WT.Social - социальную сеть, поддерживаемую пожертвованиями.



Как известно, NFT первой редакции "Википедии", сделанного Уэльсом 15 января 2001, в день запуска веб-сайта. Однако редакция домашней страницы была повторно импортирована в 2019 году.







Проект концептуально похож на распродажу от Тима Бернерса-Ли, токенизировавшего исходный код к первому веб-браузеру и пожертвовавшего средства от его продажи на благотворительность. Токен исходного кода Бернерса-Ли принес ему $5,4 млн.



Уэйлс мог бы не использовать технологию блокчейна, но он говорит, что его побудила идея публично зарегистрированного и подтвержденного права собственности.



"Я думаю, что особенно интересно то, что мы впервые имеем общедоступную неизменную базу данных", - сказал Уэйлс.



Аббревиатура NFT расшифровывается как non-fungible token - "невзаимозаменяемый токен". Это цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, который используется для регистрации права собственности на такой актив, как произведение искусства или предмет коллекционирования.

Напомним, словарь английского языка Collins назвал NFT словом года.

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