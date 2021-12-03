Первая редакция "Википедии" продается как NFT
Соучредитель "Википедии" Джимми Уэйлс продает невзаимозаменяемый токен (NFT) первой редакции домашней страницы сайта после его запуска
Об этом сообщает The Verge.
Аукционный дом Christie's совершит распродажу токена с 3 по 15 декабря, вместе с Strawberry iMac - девайсом, который Уэйлс использовал при запуске "Википедии". Средства пойдут на благотворительные мероприятия и WT.Social - социальную сеть, поддерживаемую пожертвованиями.
Как известно, NFT первой редакции "Википедии", сделанного Уэльсом 15 января 2001, в день запуска веб-сайта. Однако редакция домашней страницы была повторно импортирована в 2019 году.
Проект концептуально похож на распродажу от Тима Бернерса-Ли, токенизировавшего исходный код к первому веб-браузеру и пожертвовавшего средства от его продажи на благотворительность. Токен исходного кода Бернерса-Ли принес ему $5,4 млн.
Уэйлс мог бы не использовать технологию блокчейна, но он говорит, что его побудила идея публично зарегистрированного и подтвержденного права собственности.
"Я думаю, что особенно интересно то, что мы впервые имеем общедоступную неизменную базу данных", - сказал Уэйлс.
Аббревиатура NFT расшифровывается как non-fungible token - "невзаимозаменяемый токен". Это цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, который используется для регистрации права собственности на такой актив, как произведение искусства или предмет коллекционирования.
- Напомним, словарь английского языка Collins назвал NFT словом года.
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