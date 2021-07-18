Первая ракетка Украины Свитолина сменила фамилию

Об этом свидетельствуют новые данные в аккаунтах теннисистки в Instagram и twitter .

Украинка взяла фамилию своего мужа - французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Свитолина и Монфис заявили, что они встречаются с января 2019 года во время Australian Open. В феврале 2021 теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца объявили о помолвке. 16 июля пара поженилась.

Свитолина и Монфис вошли в состав своих национальных сборных на Олимпийские игры в Токио. Теннисный турнир продлится в Японии с 24 июля по 1 августа.

Напомним, 16 июля Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

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