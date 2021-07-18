Первая ракетка Украины Свитолина сменила фамилию
Украинская теннисистка Элина Свитолина после бракосочетания сменила фамилию в аккаунтах социальных сетей на Монфис
Об этом свидетельствуют новые данные в аккаунтах теннисистки в Instagram и twitter .
Украинка взяла фамилию своего мужа - французского теннисиста Гаэля Монфиса.
Свитолина и Монфис заявили, что они встречаются с января 2019 года во время Australian Open. В феврале 2021 теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца объявили о помолвке. 16 июля пара поженилась.
Свитолина и Монфис вошли в состав своих национальных сборных на Олимпийские игры в Токио. Теннисный турнир продлится в Японии с 24 июля по 1 августа.
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Напомним, 16 июля Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.
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