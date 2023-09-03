Первая ракетка Украины Свитолина объявила о перерыве в выступлениях после US Open

Об этом сообщает "Суспильное.Спорт".

Этот сезон стал первым для Светолиной после рождения дочери, в ходе которого спортсменка повторила личные рекорды на Ролан Гаррос и Уимблдоне, завоевала первый за два года титул и вернулась в топ-30 лучших теннисисток мира.

"Если честно, моей целью в марте было войти в топ-100. Конечно, я радуюсь матчам, которые провела. Также не ожидала от себя такого высокого уровня на Уимблдоне. И Ролан Гаррос — сыграла очень прилично. В общем я очень довольна турнирами, которые провела и сезоном. Я близка к топ-20. Много положительных моментов", - рассказала Свитолина после матча с Пегули.

Спортсменка также отметила, что положительно оценивает свою игру по возвращении на корт.

"Чувствую, что моя игра улучшается. Хорошо чувствую себя на корте. Конечно, иногда бывают тяжелые дни. Сегодня я играла с третьей ракеткой мира - это нелегко. Но я могу конкурировать с топ-тенистистками, сыграла хорошие матчи", - рассказала она на пресс-конференции после третьего. раунда US Open.

Тем не менее, теннисистка объявила, что возьмет перерыв, чтобы восстановиться после травмы стопы. Она не рассказала, когда именно планирует вернуться, только подчеркнула, что будет опираться на советы врачей.

"Я довольна своим уровнем, но сейчас хочу взять перерыв, чтобы физически восстановиться и вернуться. Когда я физически в форме, то способна бросать вызов ведущим теннисисткам. И рейтинг придет. Не знаю точно, сколько времени потребуется. Посмотрим, что предложат врачи". Я поговорю с командой, посмотрим, что у меня дальше. Я хочу взять время на восстановление. Давно не видела дочь, поэтому жду возвращения домой", - добавила Свитолина.