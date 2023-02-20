Первая ракетка Украины победила россиянку на турнире WTA в Дубае

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Калинина, занимающая в мировом рейтинге 33 место, победила Кудерметову (11) по счету – 6:3, 5:7, 7:5.

После игры первая ракетка Украины отказалась пожимать руку сопернице.

WTA (Женская теннисная ассоциация) не отстранила россиян и белорусов от соревнований после полномасштабной агрессии РФ против Украины и разрешила им выступать в нейтральном статусе.

Во втором круге Ангелина Калинина встретится с другой представительницей Украины – Даяной Ястермской.

Турнир WTA

Дубай, ОАЭ

20 февраля

Женщины. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Вероника Кудерметова 6:3, 5:7, 7:5