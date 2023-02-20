Первая ракетка Украины победила россиянку на турнире WTA в Дубае
Украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла россиянку Веронику Кудерметову на турнире в ОАЭ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Калинина, занимающая в мировом рейтинге 33 место, победила Кудерметову (11) по счету – 6:3, 5:7, 7:5.
После игры первая ракетка Украины отказалась пожимать руку сопернице.
WTA (Женская теннисная ассоциация) не отстранила россиян и белорусов от соревнований после полномасштабной агрессии РФ против Украины и разрешила им выступать в нейтральном статусе.
Во втором круге Ангелина Калинина встретится с другой представительницей Украины – Даяной Ястермской.
Турнир WTA
Дубай, ОАЭ
20 февраля
Женщины. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Вероника Кудерметова 6:3, 5:7, 7:5
- 12 февраля президент МОК Томас Бах назвал участие россиян и белорусов в теннисных турнирах прецедентом, позволяющим их вернуть в соревнования в других видах спорта.
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