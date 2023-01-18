Об этом сообщает Еспресо.TV.

В среду, 18 января, на турнире Grand Slam в Мельбурне Калинина, занимающая в мировом рейтинге 39 место, обыграла Квитову (15) со счетом 7:5, 6:4.

Петра Квитова дважды побеждала на Уимблдоне – в 2011 и 2014 годах. Чешка является бывшей второй ракеткой мира.

В третьем круге Ангелина Калинина сыграет с победительницей матча между Барборой Крейчиковой (23) из Чехии и Кларой Бюрель (130) из Франции.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

18 января

Женщины

Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Петра Квитова (Чехия) 7:5, 6:4

17 января украинский теннисист Алексей Крутых отобрал у аргентинца Диего Шварцмана один сет в первом круге Открытого чемпионата Австралии, но прекратил борьбу на турнире .

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