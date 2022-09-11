Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на воскресенье, 11 сентября, в Нью-Йорке Швентек обыграла Жабер в двух сетах - 6:2, 7:6 (7:5).

Таким образом, первая ракетка мира выиграла третий турнир престижнейшей серии Grand Slam в карьере. Ранее она побеждала Ролан Гаррос в 2020 и 2022 годах.

Ига Швентек лидирует в мировом рейтинге. Жабер занимает в классификации WTA (Женской теннисной ассоциации) пятую позицию. Она проиграла уже второй подряд финал Grand Slam. В июле туниска уступила на Уимблдоне Елене Рыбакиной из Казахстана.

US Open

Женщины. Финал

Нью-Йорк, США

10 сентября

Ига Швентек (Польша) – Онс Жабер (Тунис) 6:2, 7:6 (7:5)

3 сентября легендарная американская теннисистка Серена Уильямс в третьем круге US Open проиграла австралийке Айле Томлянович в матче, который стал последним в ее карьере.

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