Первая ракетка мира выиграла Australian Open и прервала 44-летнюю "черную полосу"
В финале Australian Open Эшли Барти победила американку Даниэль Коллинз и стала первой с 1978 года австралийской теннисисткой, выигравшей "домашний" турнир Grand Slam
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале Эшли Барти обыграла Даниэль Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Во втором сете австралийка уступала американке со счетом 1:5, но сумела отыграться и одержать победу.
Барти стала первой за 44 года австралийкой, которой удалось одержать победу на домашнем турнире Grand Slam.
В 1978 году чемпионкой Открытого чемпионата Австралии стала Кристин О'Нил.
Australian Open
Женщины. Финал
29 января
Эшли Барти (Австралия) – Дэниэль Коллинз (США) 6:3, 7:6 (7:2)
- Напомним, 21 января украинка Элина Свитолина проиграла белоруске Виктории Азаренко в третьем круге Australian Open.
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