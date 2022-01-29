Первая ракетка мира выиграла Australian Open и прервала 44-летнюю "черную полосу"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале Эшли Барти обыграла Даниэль Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Во втором сете австралийка уступала американке со счетом 1:5, но сумела отыграться и одержать победу.

Барти стала первой за 44 года австралийкой, которой удалось одержать победу на домашнем турнире Grand Slam.

В 1978 году чемпионкой Открытого чемпионата Австралии стала Кристин О'Нил.

Australian Open

Женщины. Финал

29 января

Эшли Барти (Австралия) – Дэниэль Коллинз (США) 6:3, 7:6 (7:2)