Первая ракетка мира поддержала Украину
Лидер мирового теннисного рейтинга Ига Швентек заявила, что будет поддерживать Украину, пока не закончится война с Россией
Об этом пишет итальянский журналист Марио Боккарди в twitter .
По словам Иги Швентек, после победы над Лесей Цуренко в 1/16 турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Риме, соперница поблагодарила ее за поддержку Украины.
"Она поблагодарила меня за поддержку Украины. Это очень приятно, и я это очень ценю. Спасибо мне здесь абсолютно не за что, потому что для меня совершенно очевидно, что мы должны поддерживать Украину и я буду делать это до тех пор, пока война не закончится". Я знаю, что украинцы сейчас находятся в тяжелой ситуации, поэтому я очень сочувствую всем игрокам из Украины", - сказала Швентек.
21-летняя Ига Швентек возглавляет рейтинг WTA. Польская теннисистка является действующей чемпионкой двух турниров самой престижной серии Grand Slam – Ролан Гаррос и Открытого чемпионата США.
- 10 мая в матче двух украинских теннисисток на турнире WTA в Риме Леся Цуренко победила Элину Светолину .
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