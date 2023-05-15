Об этом пишет итальянский журналист Марио Боккарди в twitter .

По словам Иги Швентек, после победы над Лесей Цуренко в 1/16 турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Риме, соперница поблагодарила ее за поддержку Украины.

"Она поблагодарила меня за поддержку Украины. Это очень приятно, и я это очень ценю. Спасибо мне здесь абсолютно не за что, потому что для меня совершенно очевидно, что мы должны поддерживать Украину и я буду делать это до тех пор, пока война не закончится". Я знаю, что украинцы сейчас находятся в тяжелой ситуации, поэтому я очень сочувствую всем игрокам из Украины", - сказала Швентек.

21-летняя Ига Швентек возглавляет рейтинг WTA. Польская теннисистка является действующей чемпионкой двух турниров самой престижной серии Grand Slam – Ролан Гаррос и Открытого чемпионата США.