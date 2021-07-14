"Первая причина - здоровье": Мендель объяснила, почему ушла с должности пресс-секретаря президента
Юлия Мендель рассказала, почему ушла с должности пресс-секретаря президента. Одна из причин - проблемы со здоровьем
Об этом она рассказала в интервью "КП в Украине".
"Я не психанула, не приняла решение об уходе моментально. Мы с Михаилом Михайловичем Подоляком обсуждали возможность моего увольнения, я говорила, что у меня есть вопросы, которые я не могу решить в этом графике. Первая причина моего ухода - здоровье. Оно у меня очень ухудшилось. У меня нагрузка была в разы больше, чем у любого другого пресс-секретаря, и это дало знать. Я уже около 3 месяцев лечусь. И думаю, что восстановилась процентов на 80 ", - сказала Мендель.
Она добавила, что сделала в ОПУ все, что смогла.
"Ну и вторая причина: когда началось лечение, я задумалась над тем, куда идти дальше. То, что хотела сделать в Офисе, я сделала - наладила систему. Мой последователь, может, это и не оценит, но точно знаю, ему будет гораздо легче", - отметила Мендель.
По ее словам, для Зеленского ее решение также было неожиданностью до некоторой степени, но он вошел в положение и отнесся с пониманием.
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