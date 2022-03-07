Первая партия "вкусняшек" прибыла: Командир экипажа SpaceX лично привез военную помощь Украине

Об этом сообщил советник-посланник посольства в Польше Олег Куц в своем Twitter.

"Друзья, узнали, кто это? Да, это Джаред Айзекман. Знаете, что он здесь делает? Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку, а еще… привез первую партию "вкусняшек", написал дипломат.

Что именно привез астронавт не уточняется. "Что там? Скоро узнаете. И это только начало", – добавил Олег Куць.

Друзья, узнали, кто это❔ ????‍????

Да, это Джаред Айзекман???????? @rookisaacman



Знаете, что он здесь делает?

Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку ????????, а еще... привез первую партию "вкусов".



Что там?

Скоро узнаете. И это только начало????????????✨ pic.twitter.com/5kT6tli6Lx — Oleh Kuts (@OlehKuts) 6 марта 2022

Напомним, предприниматель Илон Маск также широко выражает поддержку Украине . В частности, он призвал мир увеличить добычу нефти и газа, чтобы отказаться от российского экспорта.

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