Первая партия "вкусняшек" прибыла: Командир экипажа SpaceX лично привез военную помощь Украине
Американский бизнесмен и командир экипажа SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман лично привез военную помощь в Украину.
Об этом сообщил советник-посланник посольства в Польше Олег Куц в своем Twitter.
"Друзья, узнали, кто это? Да, это Джаред Айзекман. Знаете, что он здесь делает? Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку, а еще… привез первую партию "вкусняшек", написал дипломат.
Что именно привез астронавт не уточняется. "Что там? Скоро узнаете. И это только начало", – добавил Олег Куць.
- Напомним, предприниматель Илон Маск также широко выражает поддержку Украине . В частности, он призвал мир увеличить добычу нефти и газа, чтобы отказаться от российского экспорта.
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