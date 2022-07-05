Первая партия систем NASAMS будет пробной, чтобы проверить эффективность их применения, – эксперт Defense Express Рябых
Первая партия систем противовоздушной обороны NASAMS призвана проверить их адаптацию в систему ПВО Украины
Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.
"Мы говорим о небольших поставках. То же будет происходить с ракетными системами NASAMS, которые Украина должна получить в ближайшее время. В первой партии их будет немного, это будет пробная партия, как раз для того, чтобы проверить обученность личного состава в боевых условиях, проверить адаптированность этих систем в нашу систему противовоздушной обороны", – сказал эксперт.
По его словам, именно эта система является наиболее адаптивной и сетевой центрической.
"Пока до того, как мы получили сами ракетные системы, часть этой системы, а именно радарные системы Sentinel мы уже получили и эксплуатируем. Они используются в единой системе ПВО Украины и были замечены неподалеку от линии столкновения, что свидетельствует об их успешном боевом применении и интеграцию в наши системы", - подытожил Рябых.
- 30 июня Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на $800 млн, в который вошли системы ПВО NASAMS.
- 1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый пакет поддержки от США, содержащий NASAMS, существенно усилит ПВО .
- 3 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря поставкам американских систем противовоздушной обороны NASAMS увеличит возможности Украины по защите земли и неба.
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