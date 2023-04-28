Первая партия радаров из Литвы должна поступить в Украину уже через неделю

Об этом пишет 15min.

"Процедуры приобретения и отправки радаров в Литву заняли около месяца. На этот раз польские пограничники отнеслись к их транзиту гораздо формальнее", - отметил ответственный за закупку, глава организации "Blue/Yellow" Йонас Оман.

Ранее организация уже сообщала, что все 16 закупленных радаров прибыли в Литву, а первые три уже на пути в Украину и должны прибыть через неделю.