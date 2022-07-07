Об этом информирует в фейсбуке вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня первая партия дронов, которые вы прислали нам в рамках "Армии дронов", уже отправилась на фронт в ВСУ", - написал Федоров.

Министр цифровой трансформации заявил, что его поражает не только единство украинцев в желании помочь, но и написанные от руки письма к дронам: "Сегодня мы получили такие письма от Полины и Никиты. Полине 12 лет. Никите - 14. Полина переживает, достаточно ли хорош ее дрон, чтобы приблизить победу Украины. Никита хочет работать с нами над проектом, чтобы быть полезным".

Служба безопасности Украины распространила видео уничтожения БТР и трех российских танков.

Вооруженные силы Украины уничтожили около двадцати пунктов управления российских войск, столько же логистических центров и складов, а также 15 станций радиовоздушных противовоздушной обороны.

С 24 февраля по 7 июля оккупанты потеряли около 36 650 военных, 1 602 танка, 667 беспилотников и 155 крылатых ракет.