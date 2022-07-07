Первая партия беспилотников "Армии дронов" отправилась на фронт, - Федоров
Первая партия беспилотных летательных аппаратов, переданных Вооруженным силам Украины в рамках проекта "Армия дронов", уже отправилась на фронт
Об этом информирует в фейсбуке вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Сегодня первая партия дронов, которые вы прислали нам в рамках "Армии дронов", уже отправилась на фронт в ВСУ", - написал Федоров.
Министр цифровой трансформации заявил, что его поражает не только единство украинцев в желании помочь, но и написанные от руки письма к дронам: "Сегодня мы получили такие письма от Полины и Никиты. Полине 12 лет. Никите - 14. Полина переживает, достаточно ли хорош ее дрон, чтобы приблизить победу Украины. Никита хочет работать с нами над проектом, чтобы быть полезным".
- Служба безопасности Украины распространила видео уничтожения БТР и трех российских танков.
- Вооруженные силы Украины уничтожили около двадцати пунктов управления российских войск, столько же логистических центров и складов, а также 15 станций радиовоздушных противовоздушной обороны.
- С 24 февраля по 7 июля оккупанты потеряли около 36 650 военных, 1 602 танка, 667 беспилотников и 155 крылатых ракет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.44
Покупка 34.44Продажа 35.32
-
EUR
Покупка 35.04Продажа 36.37
- Актуальное
- Важное