Первая партия американских боевых машин Bradley для Украины прибыла в Германию
В Германию прибыла первая партия помощи для Украины, в том числе 60 американских боевых машин Bradley, бронированные эвакуационные машины, ракетные установки ПВО и пикапы
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что первая партия американских боевых машин Bradley, предназначенных для Украины, уже прибыла в немецкий Бремерхафен.
По данным транспортного командования США, партия из более чем 60 автомобилей Bradley отправилась из Северного Чарльстона, штат Южная Каролина, на прошлой неделе.
Помимо машин Bradley с транспортного корабля также сошли бронированные эвакуационные машины M88, ракетные установки ПВО HMMWV Avenger и пикапы HMMWV.
- 31 января в Соединенных Штатах сообщили об отправке первой партии боевых машин пехоты Bradley в Украину.
- 4 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams в скором времени прибудут в Украину в большом количестве. Два канадских Leopard 2 стали первыми боевыми танками западного производства, прибывшими в Украину в воскресенье, 5 февраля.
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