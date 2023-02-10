Первая партия американских боевых машин Bradley для Украины прибыла в Германию

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что первая партия американских боевых машин Bradley, предназначенных для Украины, уже прибыла в немецкий Бремерхафен.

По данным транспортного командования США, партия из более чем 60 автомобилей Bradley отправилась из Северного Чарльстона, штат Южная Каролина, на прошлой неделе.

Помимо машин Bradley с транспортного корабля также сошли бронированные эвакуационные машины M88, ракетные установки ПВО HMMWV Avenger и пикапы HMMWV.