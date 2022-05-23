"Первая остановка - Париж": Стефанишина начала серию визитов в столицы Евросоюза для переговоров по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС
Делегация Украины во главе с вице-премьером Ольгой Стефанишиной начинает серию визитов в столицы ЕС для переговоров о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС уже в июне
Об этом она написала в Facebook.
"Это исторический момент для всей Европы, который нельзя упустить. Моя первая остановка – Париж", - написала она.
Стефанишина отметила, что Украина в рекордно короткий срок подготовила и передала Еврокомиссии всю информацию для оценки готовности получить статус кандидата.
"Ммы уже понимаем, что это будет в значительной степени политическое решение европейских лидеров. И хотя нас ждут непростые переговоры, могу заверить, что унас много союзников в ЕС, а также мощная поддержка среди граждан ЕС", - добавила она.
Вице-премьер сообщила, что в делегации, кроме нее, будут министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.
"В следующие полтора месяца будем работать в разных странах ЕС", - подытожила Стефанишина.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля. 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 18 апреля Украина направила в Еврокомиссию первую часть опросника в рамках подачи заявки на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 9 мая Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для вступления в ЕС.
- 16 мая стало известно, что Еврокомиссия приняла анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе от Украины, Совет ЕС начал готовить заключение по заявке.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна открыто не выступила против предоставления статуса кандидата в ЕС Украине в июне.
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