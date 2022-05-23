"Первая остановка - Париж": Стефанишина начала серию визитов в столицы Евросоюза для переговоров по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Об этом она написала в Facebook.

"Это исторический момент для всей Европы, который нельзя упустить. Моя первая остановка – Париж", - написала она.

Стефанишина отметила, что Украина в рекордно короткий срок подготовила и передала Еврокомиссии всю информацию для оценки готовности получить статус кандидата.

"Ммы уже понимаем, что это будет в значительной степени политическое решение европейских лидеров. И хотя нас ждут непростые переговоры, могу заверить, что унас много союзников в ЕС, а также мощная поддержка среди граждан ЕС", - добавила она.

Вице-премьер сообщила, что в делегации, кроме нее, будут министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"В следующие полтора месяца будем работать в разных странах ЕС", - подытожила Стефанишина.