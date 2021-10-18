Первая нитка "Северного потока-2" заполнена газом и готова к работе
Первая нитка газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом и готова к началу транспортировки
Об этом говорится в сообщении на сайте газопровода.
"На 18 октября процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток-2" была завершена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно плану и проектным требованиям, нить заполнена так называемым техническим газом в объеме примерно 177 куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.
В пресс-службе заметили, что этого давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.
Также отмечается, что продолжается подготовка к запуску второй нитки "Северного потока-2".
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