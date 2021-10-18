Первая нитка "Северного потока-2" заполнена газом и готова к работе

Об этом говорится в сообщении на сайте газопровода.



"На 18 октября процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток-2" была завершена", - говорится в сообщении.



Отмечается, что, согласно плану и проектным требованиям, нить заполнена так называемым техническим газом в объеме примерно 177 куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.



В пресс-службе заметили, что этого давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.



Также отмечается, что продолжается подготовка к запуску второй нитки "Северного потока-2".

Напомним, 20 мая США объявили об отказе от введения санкций против оператора газопровода "Северный поток-2" - компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора - Маттиаса Варнига.

14 республиканцев зарегистрировали инициативу, которая отменяет исключения в санкциях против участников строительства газопровода "Северный поток-2".

Группа поддержки Украины в Сенате США призвала президента Джо Байдена не отказываться от санкций против компании-оператора российского газопровода "Северный поток-2"

Минфин США ввел санкции против 13 судов и 2 компаний из России, связанных с "Северным потоком-2".

3 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина требует от Германии и США включить ее в переговоры по газопроводу "Северный поток-2".

4 июня президент РФ Владимир Путин заявил о достройке первой нитки трубопровода "Северный поток-2"